Ландо Норрис вызван к стюардам после спринт-квалификации Гран-при Бразилии
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, завоевавший первое место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, будет обязан явиться к стюардам в связи с превышением максимально допустимого лимита времени проезда между линиями сейфти-кара.
Отметим, что в случае, если штрафа в отношении Ландо Норриса не последует, это станет его первым поулом в спринт-квалификациях. В таком случае британец разделит первый ряд стартовой решётки с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, третьим стартует мексиканец Серхио Перес. Напарник Норриса Оскар Пиастри начнёт спринт с 10-й позиции.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию спринта Гран-при Бразилии, который начнётся на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» в 21:30 мск.
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