Странная авария Окона и Алонсо в Бразилии. А Норрис всё-таки стал первым, но с ошибкой

После штормового завершения вчерашней основной квалификации было интересно узнать в субботнем «шутауте», кто всё-таки быстрее всех с пустыми баками: «Ред Булл», «Макларен», «Феррари» или кто-то ещё. Вот это и многое другое мы и должны были проверить днём в субботу.

Q1: Алонсо и Окон не разъехались

Главным событием первого сегмента оказался не вылет кого-то из пилотов, а самая настоящая авария, которая этот сегмент завершила на полминуты раньше срока. Не разобрались Фернандо Алонсо и Эстебан Окон: испанец завершил свой второй быстрый круг, а его бывший напарник на него пошёл. Пилот «Астона» вроде бы пропускал соперника, сместившись в «Эс ду Сенна» наружу, но болид «Альпин» немного повело — в сторонку от оптимальной траектории и аккурат в Алонсо. К тому же сам Фернандо почему-то тоже слегка повернул обратно влево.

В итоге машины столкнулись, после чего Окон улетел в отбойник, а Алонсо с повреждённой левой передней подвеской поковылял обратно в боксы. Эстебан по радио назвал испанца идиотом, хотя, пожалуй, сам больше виноват в аварии. Так или иначе, Алонсо прошёл дальше, а Окон остался 16-м и с разбитой машиной.

Также дальше не прошли Лэнс Стролл (и это после третьей позиции в основной квалификации!), Гуаньюй Чжоу (проиграл Боттасу две десятые) и оба гонщика «Уильямса». Логан Сарджент на сей раз проиграл Алексу Албону менее десятой и к тому же жаловался на трафик от «Хааса» — в целом, неплохое выступление американца.

Q2: «Альфа Таури» ожила

Во втором сегменте в дело вступила экономия шин: те, у кого оставалось мало комплектов «медиума», решили ограничиться всего одной попыткой. Так поступили оба гонщика «Альфа Таури», Боттас, Гасли. Ну, и ноль попыток на счету Алонсо, которому так и не успели восстановить подвеску — даже несмотря на то, что пауза на восстановление шинных барьеров растянулась на 25 минут.

Гасли и Боттас пробиться дальше не сумели, сформировав седьмую линию стартовой решётки на спринт. А на шестой оказались два пилота «Хааса», причём Магнуссен опередил Хюлькенберга, которому не удался второй быстрый круг. В итоге представители американской команды не дотянулись до Цуноды — Кевину не хватило половины десятой. К слову, напарник Юки выстрелил на четвёртую строчку — неужели Риккардо снова сможет оказаться очень высоко?

Q3: и всё-таки Норрис сделал это

К решающему сегменту с его переходом с шин «медиум» на «софт» далеко не все подошли со свежими комплектами мягкой резины: Перес, Сайнс и Пиастри уже использовали все комплекты «софта», что резко снижало их шансы на сильный результат. При этом и остальная семёрка решила, что ограничится единственной попыткой. Так что все ждали в боксах до последних двух-трёх минут.

И очень быстро стало понятно, что у Ферстаппена мини-поула не будет: голландец завершил круг одним из первых и не дотянулся до Норриса! Чуть позже выяснилось, что тем самым они сформировали первую линию стартовой решётки. Причём Ландо даже не помешала явная ошибка, когда ему пришлось отлавливать машину в «Эс ду Сенна».

Перес, несмотря на уже прикатанный «софт», проехал два отличных сектора, но потерял на третьем и занял третье место — менее чем в десятой от Ферстаппена, достойно. Рядом с Чеко оказался Расселл: после двух секторов он опережал время Норриса, но намного хуже проехал третий, проиграв там более трёх десятых. Так или иначе, Джордж опередил Хэмилтона на десятую — у Льюиса пятый результат.

Отличное шестое место у Цуноды — опередил даже «Феррари» Леклера. У Сайнса с его старым «софтом» ещё хуже — девятая стартовая позиция позади Риккардо. Дэн, к слову, проиграл Юки десятую. Наконец, десятый результат у Оскара Пиастри — похоже, по австралийцу сильнее всех ударила старая резина.

Спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1 стартует сегодня в 21:30 по московскому времени.