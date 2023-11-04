Норрис — о победе в спринт-квалификации: если честно, один из моих худших кругов

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о круге, благодаря которому он завоевал поул в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, заявив, что не ожидал столь успешного результата.
«Отличный день. Всё словно перевернулось по сравнению со вчерашним. Если честно, один из моих худших кругов, так что я немного удивлён, но это хороший сюрприз. Мой первый поул за долгое время — так что я счастлив.
Как пройдёт гонка? Понятия не имею. Вроде темп у нас есть, но это непростая трасса. «Ред Булл» всегда быстры, Макс всегда быстр, посмотрим. Гонка не будет простой, но у нас сильный темп. Надеюсь, у меня будет шанс», — сказал Норрис по окончании сессии.
Отметим, что первый ряд стартовой решётки на спринте Гран-при Бразилии Норрис разделит с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
- 4 ноября 2023
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