Норрис — о победе в спринт-квалификации: если честно, один из моих худших кругов

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о круге, благодаря которому он завоевал поул в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, заявив, что не ожидал столь успешного результата.

«Отличный день. Всё словно перевернулось по сравнению со вчерашним. Если честно, один из моих худших кругов, так что я немного удивлён, но это хороший сюрприз. Мой первый поул за долгое время — так что я счастлив.

Как пройдёт гонка? Понятия не имею. Вроде темп у нас есть, но это непростая трасса. «Ред Булл» всегда быстры, Макс всегда быстр, посмотрим. Гонка не будет простой, но у нас сильный темп. Надеюсь, у меня будет шанс», — сказал Норрис по окончании сессии.

Отметим, что первый ряд стартовой решётки на спринте Гран-при Бразилии Норрис разделит с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.