Опубликована стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Отсутствие штрафов у Фернандо Алонсо и Эстебана Окона привело к тому, что они сохранили свои 15-ю и 16-ю позиции. Гонка стартует сегодня, 4 ноября, в 21:30 мск.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Юки Цунода («Альфа Таури»).

7. Шарль Леклер («Феррари»).

8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

9. Карлос Сайнс («Феррари»).

10. Оскар Пиастри («Макларен»).

11. Кевин Магнуссен («Хаас»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Пьер Гасли («Альпин»).

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Эстебан Окон («Альпин»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

19. Александер Албон («Уильямс»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).