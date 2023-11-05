Албон: пугает, что пилоты «Альфа Таури» такие быстрые

Таиландский пилот «Уильямса» Александр Албон по результатам спринтерских заездов Гран-при Бразилии поделился мнением о темпе конкурентов его команды из «Альфа Таури».

«Нас самом деле это была хорошая гонка. Думаю, мы заняли хорошие позиции и имели приличный темп. Было немного стращно наблюдать, как быстры «Альфа Таури», но у нас всё нормально», — приводит слова Албона RaceFans,

Отметим, что в Кубке конструкторов «Уильямс» занимает 7-е место, опережая ближайших преследователей из «Альфа Таури» на 9 очков за 3 гонки до конца чемиона. 14 из 19 очков пилоты «Альфа Таури» набрали за две последние гонки и один спринт. В воскресенье Даниэль Риккардо и Юки Цунода начнут гонку с 17-й и 16-й позиции, соответственно.