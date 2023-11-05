Ферстаппен обошёл Алена Проста по числу побед в истории Формулы-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 5 ноября, выигравший Гран-при Бразилии, установил очередное историческое достижение.

Победа стала для 26-летнего голландца 52-й в карьере, и по этому показателю он поднялся на четвёртое место в истории Формулы-1.

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.

3. Себастьян Феттель (Германия) – 53.

4. Макс Ферстаппен (Голландия) – 52.

5. Ален Прост (Француз) – 51.

6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.

10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.

10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.