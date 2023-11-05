Ферстаппен обошёл Алена Проста по числу побед в истории Формулы-1
Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 5 ноября, выигравший Гран-при Бразилии, установил очередное историческое достижение.
Победа стала для 26-летнего голландца 52-й в карьере, и по этому показателю он поднялся на четвёртое место в истории Формулы-1.
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 53.
4. Макс Ферстаппен (Голландия) – 52.
5. Ален Прост (Француз) – 51.
6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.
7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.
8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.
9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.
10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.
10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.
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