Льюис Хэмилтон рассказал, что именно ему доставило проблемы на ГП Бразилии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Бразилии. В Сан-Паулу британец продемонстрировал восьмой результат. Победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Наше днище не работало. Пол не прижимал автомобиль вниз. Так что это подтолкнуло нас сильнее развернуть крылья. В результате мы получили дополнительное лобовое сопротивление на прямых.

Мы теряли так много времени на прямых, но я ничего не мог с этим поделать. А в поворотах машина просто скользила. Теперь мы должны разобраться, почему это происходило на этой сложной трассе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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