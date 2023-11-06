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Льюис Хэмилтон рассказал, что именно ему доставило проблемы на ГП Бразилии

Льюис Хэмилтон рассказал, что именно ему доставило проблемы на ГП Бразилии
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своего выступления на Гран-при Бразилии. В Сан-Паулу британец продемонстрировал восьмой результат. Победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Наше днище не работало. Пол не прижимал автомобиль вниз. Так что это подтолкнуло нас сильнее развернуть крылья. В результате мы получили дополнительное лобовое сопротивление на прямых.

Мы теряли так много времени на прямых, но я ничего не мог с этим поделать. А в поворотах машина просто скользила. Теперь мы должны разобраться, почему это происходило на этой сложной трассе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на ГП Бразилии
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