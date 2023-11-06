ФИА сообщила, когда рассмотрит обращение «Хааса» о пересмотре результатов Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) вызвала представителей «Ред Булл», «Астон Мартин», «Уильямса» и «Хааса» в связи со сделанным ранее запросом «Хааса» права на пересмотр результатов Гран-при США. Обращение должно быть рассмотрено в среду, 8 ноября. Слушания будут проводиться в режиме видеоконференции.

В своём запросе американская команда дала понять, что стюарды Гран-при США рассмотрели далеко не все случаи нарушения пилотами границ трассы и, соответственно, не наложили на них все необходимые штрафы. Если стюарды признают правомочность запроса «Хааса» и затем действительно выпишут новые наказания, это может позволить гонщику «Хааса» Нико Хюлькенбергу подняться выше со своего 11-го места и войти в очковую зону.

Ранее также сообщалось, что «Хаас» требует массовых наказаний. К примеру, Серхио Перес из «Ред Булл» должен опуститься на 10-е место, а Лэнс Стролл («Астон Мартин») — вовсе выпасть из очковой зоны.