Оруджев прокомментировал аварию Окона и Алонсо, за которую француз назвал коллегу идиотом

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об аварии с участием французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона и испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время гонки Гран-при Бразилии.

«Кто идиот в аварии Окона и Алонсо? Идиотов там, конечно, нет. Один потерял зад на выходе. Другой действительно мог быть правее. Хотя оставлять полтрассы внутри поворота кажется, что нормально. Уверен, что Фернандо не хотел бы брать правее, так как там много «червячков» и они довольно долго чистятся с резины. Вот и получили, что получили», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Гран-при Бразилии проходил с 3 по 5 ноября. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».