Хорнер рассказал, как Ферстаппен спел песню по радио после 17-й победы в сезоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о забавном эпизоде, произошедшем после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

После финиша по командному радио в честь победы Ферстаппену сыграли песню Green, Green Grass of Home легендарного британского певца Тома Джонса, которой он подпел, что не очень понравилось его гоночному инженеру Джанпьеро Ламбьязе, призвавшему ему не отвлекаться от трассы.

«Мы узнали кое-что о Максе. Когда он возвращался с картинга, его отец постоянно включал песни Тома Джонса. И мне удалось сделать так, чтобы сыграла его песня Green, Green Grass of Home. Я не был уверен, что это произойдёт. Радио «Ред Булл» и он подпевали.

Почему Том Джонс? У меня, чёрт возьми, нет понятия, почему такая песня могла понравиться 26-летнему парню… Самый невероятный выбор, на мой взгляд. Йос [Ферстаппен] сказал в Катаре, какая у него любимая песня, и спросил, может ли Пол Смит сыграть её. Я спросил Тома, и он ответил: «Какого чёрта?» Я думал, Максу понравится чёртов Эд Ширан или кто-то другой из ровесников», — приводит слова Хорнера Crash.net.