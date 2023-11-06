Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал, как Ферстаппен спел песню по радио после 17-й победы в сезоне

Хорнер рассказал, как Ферстаппен спел песню по радио после 17-й победы в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о забавном эпизоде, произошедшем после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

После финиша по командному радио в честь победы Ферстаппену сыграли песню Green, Green Grass of Home легендарного британского певца Тома Джонса, которой он подпел, что не очень понравилось его гоночному инженеру Джанпьеро Ламбьязе, призвавшему ему не отвлекаться от трассы.

«Мы узнали кое-что о Максе. Когда он возвращался с картинга, его отец постоянно включал песни Тома Джонса. И мне удалось сделать так, чтобы сыграла его песня Green, Green Grass of Home. Я не был уверен, что это произойдёт. Радио «Ред Булл» и он подпевали.

Почему Том Джонс? У меня, чёрт возьми, нет понятия, почему такая песня могла понравиться 26-летнему парню… Самый невероятный выбор, на мой взгляд. Йос [Ферстаппен] сказал в Катаре, какая у него любимая песня, и спросил, может ли Пол Смит сыграть её. Я спросил Тома, и он ответил: «Какого чёрта?» Я думал, Максу понравится чёртов Эд Ширан или кто-то другой из ровесников», — приводит слова Хорнера Crash.net.

Материалы по теме
Ферстаппен заявил, что едва не вылетел с трассы, смотря борьбу Алонсо и Переса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android