Ферстаппен заявил, что едва не вылетел с трассы, смотря борьбу Алонсо и Переса

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что его впечатлила борьба между напарником по команде мексиканцем Серхио Пересом и испанцем Фернандо Алонсо на финальных кругах минувшей гонки Гран-при Бразилии.

Напомним, Алонсо и Перес устроили настоящую дуэль в борьбе за третье место, и двукратный чемпион мира финишировал впереди всего на 0,053 секунды.

«Я наблюдал последние несколько кругов. Я едва не вылетел с трассы, когда смотрел, как они сражаются на прямой. В четвёртом повороте я едва не вылетел, потому что засмотрелся на экраны. Они были очень близко друг к другу и на последних двух кругах менялись позициями. Классно», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.

7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.