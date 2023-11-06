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Ферстаппен заявил, что едва не вылетел с трассы, смотря борьбу Алонсо и Переса

Ферстаппен заявил, что едва не вылетел с трассы, смотря борьбу Алонсо и Переса
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что его впечатлила борьба между напарником по команде мексиканцем Серхио Пересом и испанцем Фернандо Алонсо на финальных кругах минувшей гонки Гран-при Бразилии.

Напомним, Алонсо и Перес устроили настоящую дуэль в борьбе за третье место, и двукратный чемпион мира финишировал впереди всего на 0,053 секунды.

«Я наблюдал последние несколько кругов. Я едва не вылетел с трассы, когда смотрел, как они сражаются на прямой. В четвёртом повороте я едва не вылетел, потому что засмотрелся на экраны. Они были очень близко друг к другу и на последних двух кругах менялись позициями. Классно», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

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