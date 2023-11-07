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Алекс Ринс пропустит ближайшие два этапа MotoGP и может больше не выступить в этом сезоне

Алекс Ринс пропустит ближайшие два этапа MotoGP и может больше не выступить в этом сезоне
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Испанский мотогонщик «Хонды» Алекс Ринс из-за перенесённой операции пропустит предстоящие Гран-при Малайзии и Катара MotoGP, а также с большой долей вероятности Гран-при Валенсии, который станет финальным этапом сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, гонщик точно не выступит на ближайших этапах. Сообщается, что его заменит молодой соотечественник Икер Лекуона, который уже принимал участие в этапах MotoGP из-за травмы Ринса. Также сообщается, что Ринс не теряет надежды восстановиться к Гран-при Валенсии, который пройдёт с 25 по 26 ноября, но окончательное решение будет принимать медицинский персонал «Хонды».

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году Ринс будет представлять «Ямаху».

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