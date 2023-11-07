Хорнер раскрыл, что сказал Пересу после аварии и схода на Гран-при Мексики

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как подбодрил гонщика команды Серхио Переса, попавшего в аварию на Гран-при Мексики. В результате Чеко досрочно завершил домашний для себя Гран-при. Напомним, Перес столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на старте заезда.

«Я сказал: «Чеко, просто переверни эту страницу. Всё уже сделано. Ты не можешь ничего изменить. Просто прими все положительные моменты этого уикенда», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков. Его главный преследователь, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеет 226 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.

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