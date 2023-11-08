Стало известно, когда «Феррари» может объявить о новом контракте с Шарлем Леклером

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может объявить о новом соглашении с гонщиком Шарлем Леклером сегодня, 8 ноября. Об этом информирует Autosprint. Отметим, что вчера в социальных сетях «Скудерии» появилось сообщение следующего содержания: «Завтра состоится что-то крутое».

Ранее говорилось, что Леклер ведёт переговоры о продлении контракта с «Феррари», но хочет от команды гарантий на будущее. Сообщалось, что Шарль желает иметь в распоряжении машину, на которой сможет бороться за титул чемпиона мира.

В настоящий момент монегаск занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 170 очков. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл», досрочно ставший чемпионом в этом сезоне (524 очка).

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: