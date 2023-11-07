Шарль Леклер поставил условие «Феррари» в вопросе продления контракта

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ведёт переговоры о продлении контракта с командой, но хочет гарантий на будущее. Об этом информирует Corriere della Sera. Нынешнее соглашение Шарля со «Скудерией» рассчитано до конца 2024 года.

По сведениям источника, Леклер хочет иметь в распоряжении машину, на которой сможет бороться за титул чемпиона мира.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 170 очков. Другой гонщик «Феррари», Карлос Сайнс, занимает шестую позицию. На его счету 192 балла. Возглавляет рейтинг уже выигравший титул этого сезона Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (524 очка).

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее сообщалось, что Леклер повторил антидостижение Формулы-1.