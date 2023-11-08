Хорнер: раньше все хотели фото с моей женой, а теперь говорят, что я снимался в сериале

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя предстоящий Гран-при Лас-Вегаса, иронично высказался о съёмках в документальном сериале Drive to Survive, начавшем обозревать Формулу-1 в 2018 году.

В частности, Хорнер признался, что после выхода сериала к нему пришла международная известность, в то время как раньше он воспринимался исключительно как муж бывшей участницы музыкального поп-коллектива Spice Girls Джери Холлиуэлл.

«Раньше мы приезжали в Лас-Вегас, и все хотели сделать селфи с моей женой. Теперь же люди говорят: «Эй, ты чувак из Drive to Survive», — приводит слова Хорнера издание Time.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября и станет первым ивентом Формулы-1 в «городе грехов» с 1982 года.