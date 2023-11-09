«Поворот, где вылетели «Мерседесы», был красивым». Ферстаппен о первой победе в Формуле-1

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился воспоминаниями о своей первой победе в «Королевских гонках», которая состоялась в его дебютной гонке за «быков» на Гран-при Испании сезона-2016. Напомним, на первом круге той гонки главные конкуренты за чемпионский титул, пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, выбили друг друга из гонки.

«Четвёртый поворот в тот день на первом круге, где два «Мерседеса» вылетели с дороги, был красивым. Тогда я понял, что смогу быть на подиуме, если выдержу гонку, потому что это была моя первая настоящая гонка на том болиде, который, определённо, был иным с точки зрения скорости.

Мне необходимо было сдерживать Кими [Райкконена] за собой на протяжении нескольких кругов, и за несколько кругов до финиша, я чувствовал, что очень нервничаю. Я говорил себе до последнего круга, что не могу ошибаться, ведь это будет моя первая ошибка. Мне нельзя было заблокировать колёса, и я не мог в этой ситуации сделать ничего плохого.

Я пересёк финишную черту и выиграл гонку. Думаю, что Джанпьеро Ламбьязе (гоночный инженер «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») был полностью ошарашен. Я помню радиосообщения в духе: «Я не могу в это поверить». Мой отец был там, и я думаю, что он нервничал даже больше, чем я, потому что во время гонки у него пошла кровь из носа, вот так он нервничал!» — сказал Ферстаппен в подскасте для официального сайта «Ред Булл».

Перед Гран-при Испании в 2016 году между командами «Ред Булл» и «Альфа Таури» была проведена рокировка, в результате которой Ферстаппен пошёл на повышения, а место в младшей команде занял российский пилот Даниил Квят.