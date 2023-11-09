Чжоу рассказал, как Алонсо помогал ему перед дебютом за рулём болида Формулы-1

Китайский пилот Гуаньюй Чжоу, выступающий в сезоне-2023 за «Альфа Ромео», рассказал о своём дебюте за рулём болида Формулы-1. Первую сессию в болиде Формулы-1 китаец провёл за рулём «Альпин» Фернандо Алонсо, который всегда являлся его кумиром. Чжоу отметил, как опытный испанец помог ему адаптироваться к заезду.

«В то время я всё ещё выступал в Формуле-2, но очень надеялся получить место в Формуле-1 на следующий сезон. В «Альпин» предложили мне провести сессию на болиде Фернандо. Я видел, как он побеждает в Китае, когда мне было шесть лет. Я помогал маме развешивать все его плакаты в своей команде. Во время картинговой карьеры я носил копию его шлема, он был моим любимцем. Это ощущалось сюрреалистично. Я шёл по трассе вместе с ним и представителями команды. Я задал ему столько вопросов, сколько мог, а он был невероятно добр. Он сказал мне чувствовать себя свободно, наслаждаться моментом и делать то, что я знаю. Он написал мне за один день до начала и прояснил, что я всегда могу обратиться к нему.

На следующий день я был в болиде и смотрел на руль, думая о том, что им управляет Фернандо Алонсо. Сессия прошла как в тумане. На круге охлаждения, помню, инженер говорил мне о времени [Льюиса] Хэмилтона и что [Себастьян] Феттель на быстром круге. Мне пришлось ущипнуть себя», — написал Чжоу в колонке на The Players' Tribune.