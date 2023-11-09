Росс Браун: хотелось бы видеть рядом с Ферстаппеном кого-то более конкурентоспособного

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, говоря об ожиданиях от сезона-2024, раскритиковал мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, заявив, что хотел бы видеть в соперниках Макса Ферстаппена гонщика, которому удастся навязать ему борьбу.

«Несмотря на то что в настоящий момент они доминируют, всё станет ясно со временем. Мы видим небольшие признаки того, что «Макларен» с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, честно говоря, приближаются. Я оптимистично настроен на то, что этой зимой произойдёт перезагрузка. Когда вы лидируете, у вас есть преимущество — вы можете раньше приступить к проектированию нового болида, и тогда доминирование может продолжаться несколько лет.

Честно говоря, хочется видеть кого-то более конкурентоспособного во втором болиде, потому что, к сожалению, Серхио не навязывает особую конкуренцию Максу. Даже когда у вас есть доминирующая машина, вы можете посадить кого-то, кто доставит неприятности. Тут мы задумываемся о [Нико] Росберге и [Льюисе] Хэмилтоне. Тогда был отличный год, и «Мерседес» доминировал», — сказал Браун в интервью talkSPORT.