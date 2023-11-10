Гасли: мне сильно не везло в начале сезона

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о ходе сезона-2023, заявив, что в первой его половине он столкнулся с невезением, которого никогда раньше не испытывал, а также отметил прогресс после летнего перерыва.

«Летние каникулы для меня всегда были очень хорошими — я выиграл свою первую гонку после летнего перерыва. Вторая половина сезона у меня всегда получалась отлично, но я отношу это к тому, что во многом первая часть сезона связана с обучением и со знакомством с командой.

Есть общение и эффективность, которую вы получаете от времени, проведённого с командой, и понимание того, какой болид необходим с точки зрения настройки и предпочтений пилота. Это не сразу бросается в глаза, им нужно было понять мой стиль вождения, мою коммуникацию.

Это заняло некоторое время, и, кроме того, я не думаю, что когда-либо так не везло в начале года за всё моё время в Формуле-1. Мы попали в несколько сложных ситуаций. Вспоминая Мельбурн, у нас была потрясающая гонка, но за два круга до конца мы потеряли 10 очков, так что это было довольно тяжко. Был Монако, мы ехали третьими и сделали неверный стратегический выбор, который стоил мне места. Просто казалось немного неоптимальным, потенциал был», — сказал Гасли в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.