«Это было не совсем справедливо». Пьер Гасли — об уходе из «Ред Булл»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли вспомнил об уходе из австрийской команды «Ред Булл». В 2019 году Гасли начинал сезон в составе австрийской команды. После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), а место Пьера досталось Александеру Албону.

«Понимаю ли, почему в «Ред Булл» не получилось? Сто процентов. Говорил ли с тех пор с Хельмутом Марко по этому поводу? Нет, но я надеюсь, что однажды у нас появится такая возможность. Я знаю, что там работают компетентные люди. У них может быть своё мнение по некоторым вещам. Это было не совсем справедливо. Но в любом случае таков спорт. Я также понял, что этот вид спорта не всегда справедлив. Я действительно закрыл эту главу, когда покинул «Альфа Таури» и открыл совершенно новую историю с «Альпин», — сказал Гасли в подкасте Beyond The Grid.