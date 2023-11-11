Хорнер назвал момент сезона-2023, который стал переломным для Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о результатах мексиканского пилота Серхио Переса в сезоне-2023 и объяснил, когда тот стал проигрывать конкуренцию своему напарнику Максу Ферстаппену.

«Считаю, что быть напарником Ферстаппена — самая сложная работа в паддоке. Он действует на таком высоком уровне, и это бесценно. Чтобы справиться с этим, необходима сила характера. Он работает на очень высоком уровне, находясь в невероятной форме последние три-четыре сезона. Любому гонщику на стартовой решётке было бы тяжело.

Решающим моментом был Гран-при Майами, где у Чеко, как мы говорим, была упущенная возможность. Он выиграл две гонки в Азербайджане и в Саудовской Аравии, и вы могли видеть, что он был довольно уверенным. С моральной точки зрения Чеко пришлось столкнуться с жёстким испытанием, когда Макс выиграл гонку в Майами с красным флагом, стартовав девятым и сразу прорвавшись вперёд, обогнав Переса на поуле.

Потом, вдобавок ко всему, последовала гонка в Монако, и дальше всё усложнилось. Думаю, что Макс просто был неумолим. С этого момента он показывал отличные результаты в каждой гонке. Если посмотреть на выступления Чеко в первой половине года, то в Бахрейне он был очень близко к Максу, гонка в Саудовской Аравии была отличной для обоих, и они подталкивали друг друга вперёд. Его уикенд в Азербайджане — победа в спринте и в гонке. Мы знаем, что именно на такие выступления он способен. Ему просто нужно вернуться к этому образу мышления и извлечь максимальную пользу», — приводит слова Хорнера RaceFans.