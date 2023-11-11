Спортивный директор «Феррари» назвал техническое изменение, которое оценили бы все пилоты

Спортивный директор «Феррари» Диего Иоверно предположил, что пилоты Формулы-1 положительно оценили бы изменения, направленные на уменьшение габаритов болидов, и заявил, что это обсуждается в управляющих органах «Королевских гонок».

«Думаю, в целом пилоты хотели бы управлять болидом меньшего размера, потому что они справедливо считают, что водить его было бы веселее и, возможно, быстрее и легче, как это было в старые времена. Всё возможно. Вопрос лишь в том, как обозначить технический регламент. Мы должны помнить, что нашей главной целью всегда является безопасность пилотов.

Между командами, ФИА и Техническим комитетом вновь ведётся много дискуссий о правилах, которые могут порадовать не только команды и болельщиков, но и гонщиков. Это может случиться, но это ещё не определено. Все были бы рады более быстрому и более лёгкому в управлении болиду, чтобы демонстрировать шоу. Поэтому дискуссии продолжаются», — приводит слова Иоверно GPFans.