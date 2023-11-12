Хорнер: Албон вновь стал горячим активом для Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о прогрессе бывшего пилота своей команды Александера Албона, который в сезоне-2023 выступает за «Уильямс».

«Да, он великолепен. Он фантастический и провёл фантастическую работу, когда стал нашим тест-пилотом. Он никогда не жаловался и не стонал. Он вкладывал своё время, и я очень рад, что смог найти ему место в «Уильямсе», где он нашёл свою форму. Теперь у него есть опыт, он определённо закалённый пилот и вновь горячий актив.

Помню, что ранее у нас были проблемы с Алексом Албоном, потому что он пришёл слишком рано, а нам просто был необходим кто-то. Чеко в конце 2020 года выиграл ту гонку в Бахрейне, стартуя с конца стартовой решётки, и мы решили, что нам нужен кто-то с большим опытом, кто будет в другом измерении относительно Макса [Ферстаппена] в качестве напарника», — приводит слова Хорнера GPFans.