Ральф Шумахер: «Феррари» нужно терпение, у Михаэля и Брауна для получения титула ушли годы

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Феррари» нужно немного терпения, чтобы завоевать первый чемпионский титул с 2007 года, который добыл финн Кими Райкконен.

«Слабость «Мерседеса» на самом деле была шансом, который предоставился «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Но у «Феррари» тоже был плохой уикенд (на Гран-при Бразилии).

«Феррари» всегда оставалась немного проблемным ребёнком. Фредерик Вассёр не может вернуть команду в строй за шесть или семь месяцев.

У Михаэля, Росса Брауна и Жана Тодта это заняло несколько лет. В «Феррари» нужно терпение», – приводит слова Ральфа Шумахера Sky Sports.

Напомним, Михаэль Шумахер присоединился к «Феррари» в 1996 году, но завоевал свой первый титул в итальянской команде только в 2000-м.