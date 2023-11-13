«Альфа Ромео» представит специальную ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» представит специальную ливрею для исторического Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт 17-19 ноября. Презентация состоится в ночь с 15 на 16 ноября, начало – в 4:45 мск.

Предстоящий Гран-при Лас-Вегаса станет третьим американским этапом в сезоне-2023. Примечательно, что последний ивент Формулы-1 в Городе грехов состоялся в 1982 году.

В настоящий момент «Альфа Ромео» занимает девятое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте пилотов китаец Гуаньюй Чжоу располагается на 18-м месте, финн Валттери Боттас — на 15-м.

Ранее бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Гран-при Лас-Вегаса не имеет действительного отношения к серии.