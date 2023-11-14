Баттон: в 2024 году могут быть неожиданности, не думаю, что всё будет по плану «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение, что в следующем году команды «Королевских гонок» навяжут более плотную борьбу «Ред Булл».

«Догнать «Ред Булл» сложно, но соперники приближаются. Бразилия не была отличным примером, но во второй половине сезона такие команды, как «Макларен» и «Мерседес», очень упорно боролись с «Ред Булл». У Макса было небольшое преимущество, а у его товарища по команде — нет, так что в следующем году могут быть неожиданности. Я не думаю, что всё пойдёт по плану «Ред Булл».

Этот год был исключительным для этой команды, но я не думаю, что в следующем году всё будет так же. А это как раз то, что нужно нашему спорту. Нам нужна небольшая встряска», — приводит слова Баттона PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.