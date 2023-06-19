Бордель из Невады пригласил игроков «Вегаса» на бесплатную вечеринку в честь победы

Лицензированная сотрудница секс-индустрии из Невады Элис Литтл сообщила, что она и её коллеги хотят лично поблагодарить игроков за то, что они завоевали Кубок Стэнли, который стал первым в истории клуба.
«Мы здесь, в Городе грехов, любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь. Я не могу выразить словами радость, которую испытываю сейчас, когда команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, поэтому собираюсь выразить это своими действиями.
Десятки дам, включая меня, готовы и ждут на Chicken Ranch, чтобы доставить «рыцарям» любое плотское наслаждение, и за неподобающее поведение не будет абсолютно никаких штрафов. Бордель весь ваш, мальчики! Бесплатно! За мой счёт!» – цитирует Литтл TMZ Sports.
Литтл сообщила, что предлагает «самую экстравагантную секс-вечеринку», которую чемпионы когда-либо получат. Напомним, ранее стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли.
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