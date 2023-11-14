Абитебуль: в день подписания контракта с Риккардо выпил за своё увольнение из «Рено»

Бывший руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал историю о подписании контракта с Даниэлем Риккардо в 2018 году и заявил, что уже тогда предполагал увольнение из команды.

«В глубине души я знал, что ещё слишком рано, пусть даже мы не можем ему сказать: «Приходи через годик». В тот вечер я пошел в свой любимый ресторан в Марселе со своей подругой и сказал ей: «Сегодня мы выпьем за две вещи: во-первых, за то, что мы подписали прекрасного пилота Риккардо, а во-вторых, за то, что меня уволят через два года».

Ты заключаешь двухлетний контракт, и я знал, что в конечном счете это подчеркнёт, что команда еще не достигла нужного уровня. И в итоге переход можно потенциально рассматривать как плохое решение. Повторюсь, сейчас у меня смешанные чувства, но другой стороны, я не облажался с прогнозом», — приводит слова Абитебуля PlanetF1.