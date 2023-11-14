«Спортивной составляющей не было». Абитебуль — о долгах «Кэтерхэма» в Формуле-1

Бывший руководитель «Кэтерхэма» Сириль Абитебуль высказался о работе в команде, когда он также занимал должность заместителя управляющего директора «Рено».

«Проект свернулся, когда я был в «Кэтерхэме». Мне пришлось не только разбираться с невозможностью оплатить долги определённому количеству поставщиков, включая «Рено», который был поставщиком двигателей. Мне приходилось искать пути, чтобы закупать покрышки, топливо, платить сотрудникам, платить за отели, платить за двигатели, платить «Ред Булл» за поставку коробки передач.

Спортивной составляющей просто не существовало. Было тяжело что-либо планировать, но тогда я многому научился в вопросах коммуникации. Для меня четверги были не днём пресс-конференций, а днём, когда кредиторы соглашаются поставить нам детали, чтобы мы могли участвовать в Гран-при», — сказал Абитебуль в подскасте на Youtube-канале Dans La Boîte à Gants.