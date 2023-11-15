«Ред Булл» показал победившую фанатскую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею, которая будет использоваться на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса (17–19 ноября). Ранее «Ред Булл» организовал конкурс, участие в котором принимали тысячи фанатов, предлагавших свои варианты ливреи. В результате победительницей стала Линдси Палмер.

«Это действительно уникальный способ привлечь болельщиков в сердце команды, предоставив им возможность разработать дизайн нашей ливреи. В этом году мы демонстрировали ливреи, разработанные фанатами, на каждой гонке в США, и каждый дизайн был реализован здорово. Выбрать победителя было непростой задачей. Поздравляем Линдси, которая действительно наложила культовый отпечаток Вегаса на дизайн, передав энергию и азарт как города, так и команды», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба команды.

Фото: RED BULL RACING

Фото: RED BULL RACING

Фото: RED BULL RACING