Кристиан Хорнер сделал категоричное заявление о будущем Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что мексиканский пилот Серхио Перес совершенно точно будет выступать в команде в следующем году.

«Единственные, кто продолжает ставить вопросительный знак, так это вы, ребята [журналисты]. Я повторю ещё раз – Чеко будет нашим пилотом в следующем году. Он будет в нашей команде вместе с Максом», — сказал Хорнер на канале Bloomberg Television в YouTube.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 258 очков. Его главный преследователь, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеет 226 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.

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