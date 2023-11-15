Джордж Расселл назвал проблему предстоящего Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Очевидно, это будет в некоторой степени неизвестность, с шинами «Пирелли» приходится непросто и при наилучших условиях.

Они разработаны для работы в тёплых условиях, и мы обычно говорим о температуре асфальта, которая составляет 30-60 градусов. Однако в Лас-Вегасе, согласно оценкам, он будет 10-15 градусов, что в два раза ниже. Будет тяжело прогреть их в квалификации. Поэтому это будет уикенд возможностей. Хотя кто знает, может, шины отработают хорошо», — приводит слова Расселла Sky Sport.

Ранее триумфатор сезона-2023 Макс Ферстаппен обозначил сложности Гран-при Лас-Вегаса.