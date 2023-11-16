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«Гонщики выглядели как клоуны». Ферстаппен — о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса

«Гонщики выглядели как клоуны». Ферстаппен — о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса
Max Verstappen
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал проведение Гран-при Лас-Вегаса после церемонии открытия. Трёхкратный чемпион Формулы-1 также заявил, что пилоты выглядели клоунами в торжественной церемонии.

«Мне не нравится, что происходит вокруг этой гонки. С удовольствием пропустил бы подобные шоу. Гонщики там выглядят как клоуны. Это 99% шоу и всего 1% спорта. Думаю, они таким образом просто зарабатывают деньги, и неважно, нравится ли мне или нет, поэтому это не моё дело!

Однако я не собираюсь притворяться — я всегда высказываю своё мнение о позитивных и негативных вещах. Я такой, какой есть. Некоторым людям шоу нравится больше, но мне оно совсем не нравится. Я вырос, наблюдая за выступлениями, и так оно по-прежнему. Мне нравится находиться в Вегасе, но не с точки зрения гонок», — приводит слова Ферстаппена после церемонии ESPN US.

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