Руководитель проекта нового российского суперкара: наша концепция похожа на Maserati

Известный российский гонщик Роман Русинов, накануне представивший новый российский суперкар Rossa, подробнее рассказал об автомобиле и отметил, что концепция автомобиля схожа с гиперкаром Maserati MC12. Итальянский автомобиль, напомним, изначально создавался для гонок и в 2000-х побеждал в чемпионате FIA GT, но не был допущен к старту «24 часа Ле-Мана».

«Наша концепция гоночного автомобиля похожа на MC12, но мы всё-таки постарались сделать его просторнее и комфортнее. А если нас тоже не пустят в Ле-Ман, то лучшей рекламы и не придумать. Но, надеюсь, что у нас всё-таки будет возможность снова проехать эту гонку», — приводит слова Русинова издание Auto.ru.

Российский суперкар Rossa Фото: Социальные сети Романа Русинова

Русинов также рассказал, что в Rossa используются компоненты, аналогичные тем, что есть на других автомобилях категории GT3. Так, по словам пилота, выше шанс построить конкурентоспособную технику.

«Мы не будем скрывать, что, например, тормоза у нас будут стоять такие же, как на всех автомобилях категории GT3. И колёса мы тоже возьмём как у всех. Не будем рассказывать, что мы всё сделаем сами, ведь есть общепринятая практика брать лучшее из того, что есть, и затем строить свой автомобиль. Не нужно придумывать что-то из ряда вон, потому что, когда что-то пойдёт не так — ты проиграешь. А когда берёшь компоненты как у всех, то нужно просто сделать свой автомобиль немножко лучше. Наделить его какими-то преимуществами, и тогда, в принципе, у тебя есть шанс быть конкурентоспособным», — добавил он.

Российский суперкар Rossa Фото: Социальные сети Романа Русинова

Автомобиль Rossa построен на базе карбонового монокока. В движение суперкар приводится 5,2-литровым двигателем V10 от компании Judd, который развивает мощность в 800 лошадиных сил. Сообщается, что максимальная скорость Rossa — 380 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 3,2 секунды.