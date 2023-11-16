Motorsport: MotoGP намерен замедлить мотоциклы в 2027 году для повышения безопасности

MotoGP рассматривает возможность уменьшения объёма двигателей мотоциклов в 2027 году, когда начнёт действовать новый технический регламент. Об этом информирует Motorsport. В качестве цели введения такой меры называются стремление чемпионата добиться снижения скорости и повысить безопасность.

Отмечается, что в планах MotoGP сократить нынешний объём двигателей с 1000 кубических сантиметров до 850 кубических сантиметров. Отмечается, что эта мера была одобрена японскими производителями «Дукати» и «КТМ», которые первоначально отнеслись к ней с оговорками. При этом «Априлия» считает, что существуют менее агрессивные альтернативы, такие как, например, модификация существующих двигателей без уменьшения их размеров.

Кроме того, изменения могут произойти в части аэродинамики с целью запретить развитые элементы, предоставляющие возможность увеличить прижимную скорость, а также системы регулирования дорожного просвета в подвеске.

Сообщается, что по окончании сезона будет проведена встреча с участниками чемпионата, на которой стороны будут пытаться договориться и приступить к заключению окончательного соглашения.