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Организаторы Гран-при Лас-Вегаса выпустили заявление о дальнейшем проведении этапа

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса выпустили заявление о дальнейшем проведении этапа
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В эти выходные, с 17 по 19 ноября, в Лас-Вегасе (США) проходят заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2023. На 9-й минуте первой свободной практики произошёл инцидент, в котором Карлос Сайнс на болиде «Феррари» наехал на канализационный люк и критически повредил днище своего болида. Сессия была отменена, а организаторы Гран-при Лас-Вегаса выступили с заявлением относительно дальнейшего проведения уикенда.

«После проверок Формулы-1 и ФИА была выявлена единственная поломка крышки канализационного люка на трассе Гран-при Лас-Вегаса. ФИА, Формула-1 и местные инженеры работают над проверкой и решением проблемы. Мы предоставим обновлённую информацию о гоночном расписании как только это будет возможно.

Во время периода проверки, все билеты, еда, напитки и развлечения будут по-прежнему доступны. Мы будем сосредоточены на том, чтобы все наши гости получили наилучшие воспоминания. Мы благодарим за сотрудничество работников по организации мероприятия, которые обеспечат гостям безопасный выход, если они решат покинуть событие», — сообщается в официальном заявлении организаторов Гран-при Лас-Вегаса.

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