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Хорнер предложил изменения в расписании Гран-при Лас-Вегаса после отмены первой тренировки

Хорнер предложил изменения в расписании Гран-при Лас-Вегаса после отмены первой тренировки
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об организации Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, первая свободная практика была остановлена на 9-й минуте заезда из-за повреждений поверхности трассы, что привело к поломкам болидов Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. Хорнер заявил, что надеется на увеличение длительности третьей практики, которая назначена на субботу.

«Они должны всё проверить, чтобы удостовериться, что всё безопасно. Нынешние машины создают столь высокую скорость, находясь близко к дорожному покрытию, так что мы должны удостовериться, что всё безопасно. Нужно быть гибкими. Досадно за болельщиков, которые пришли посмотреть на машины на трассе, но безопасность всегда прежде всего.

Надеюсь, пауза продлится не слишком долго. Нам следует увеличить продолжительность заездов — возможно, в третьей практике, ну или как-то так. Думаю, организаторы разберутся», — сказал Хонрнер в интервью Sky Sports.

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