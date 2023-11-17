Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв поженился в паддоке Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса

Жак Вильнёв поженился в паддоке Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский пилот Жак Вильнёв, чемпион Формулы-1 1997 года, посетил очередной этап Формулы-1 сезона-2023. С 17 по 19 ноября в Лас-Вегасе (США) проходит третий американский этап сезона и сегодня, в пятницу на нём проходят свободные заезды. Однако, помимо гоночной составляющей уикенд насыщен и другими яркими событиями, одним из которых стала свадьба Жака Вильнёва.

Как и многие дители Северной Америки, канадец решил сыграть свою свадьбу в Лас-Вегасе. Однако он также выбрал весьма необычное место, а именно паддок Формулы-1. Женой 52-летнего Вильнёва стала Джулия Марра, а свадебную церемонию провёл аниматор в образе Элвиса Пресли.

Гран-при Формулы-1 проводится в Лас-Вегасе впервые с 1982 года. Сегодняшняя первая свободная практика продлилась лишь 8 минут и была остановлена, вследствии проблем с покрытием трассы.

Материалы по теме
Старт пафосного Гран-при Лас-Вегаса сорван. Что теперь будет с этапом? LIVE
Live
Старт пафосного Гран-при Лас-Вегаса сорван. Что теперь будет с этапом? LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android