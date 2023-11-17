Жак Вильнёв поженился в паддоке Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса

Канадский пилот Жак Вильнёв, чемпион Формулы-1 1997 года, посетил очередной этап Формулы-1 сезона-2023. С 17 по 19 ноября в Лас-Вегасе (США) проходит третий американский этап сезона и сегодня, в пятницу на нём проходят свободные заезды. Однако, помимо гоночной составляющей уикенд насыщен и другими яркими событиями, одним из которых стала свадьба Жака Вильнёва.

Как и многие дители Северной Америки, канадец решил сыграть свою свадьбу в Лас-Вегасе. Однако он также выбрал весьма необычное место, а именно паддок Формулы-1. Женой 52-летнего Вильнёва стала Джулия Марра, а свадебную церемонию провёл аниматор в образе Элвиса Пресли.

Гран-при Формулы-1 проводится в Лас-Вегасе впервые с 1982 года. Сегодняшняя первая свободная практика продлилась лишь 8 минут и была остановлена, вследствии проблем с покрытием трассы.