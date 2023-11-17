Стало известно время начала и продолжительность второй тренировки ГП Лас-Вегаса

Сегодня, 17 ноября, на городской трассе в Лас-Вегасе проходит очередной этап Формулы-1 сезона-2023. По ходу первой свободной практики на автодроме был выявлен дефект, из-за которого Карлос Сайнс из «Феррари» и Эстебан Окон из «Альпин» повредили свои болиды. Организация трассы приступила к проверке всей трассы на предмет других возможных дефектов, что привело к переносу второй пятничной тренировки. Формула-1 объявила о времени начала очередного заезда на Гран-при Лас-Вегаса.

«Ожидаемое время начала второй свободной практики — 2:00 по времени Лас-Вегаса (13:00 мск. – Прим. «Чемпионата»). Причиной являются инженерные работы на трассе, которые необходимо выполнить. Сессия будет продлена до 90 минут», — сообщается на официальном сайте Формулы-1.