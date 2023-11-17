Квят: был бы очень рад шансу участвовать в Супер Формуле

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Даниил Квят рассказал о вариантах продолжения карьеры, заявив, что хотел бы совмещаться участие в чемпионате по гонкам на выносливость WEC с участием в японской Супер Формуле.

«У меня были очень хорошие впечатления от болида, и это заставило меня подумать, что участие в чемпионате может быть интересным. У меня есть место в WEC вместе с Lamboghini, но гонок не так уж много, а это значит, что в моём расписании есть место для второго чемпионата. У меня была возможность попробовать себя в Формуле-Е, но их календарь пересекается с WEC, чего нет в Супер Формуле.

Чемпионат кажется очень конкурентным, уровень высокий, трассы просто великолепные. Есть как хорошие гонщики-юниоры, так и опытные ребята, поэтому очень интересно. Я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в своей жизни, как физически, так и морально, поэтому и уверен, что смогу сразу же показать хорошие результаты.

У меня было несколько приятных встреч и есть устное соглашение с одной из команд, однако всё складывается не так гладко, как можно подумать изначально. Сейчас становится немного напряжённо с точки зрения сроков, однако я по-прежнему открыт для любых предложений от любых команд.

У меня были хорошие отношения с «Хондой», когда я выступал в Формуле-1, а когда я выступал в NASCAR, то управлял «Тойотой». У меня нет особых предпочтений, мне просто нужен шанс побороться, а всё остальное мне по силам.

Я был бы очень рад принять участие в чемпионате, потому что у него большой потенциал. Подобно тому, как у IndyCar есть своя идентичность, отличающаяся от Формулы-1, считаю, что у Супер Формулы есть что-то такое же. Моя главная цель — приехать и сразу стать успешным, а затем, если моё участие вызовет интерес у других гонщиков со всего мира, это может пойти на пользу», — сказал Квят в интервью Motorsport.