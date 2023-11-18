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Расселл — лучший в третьей практике ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — четвёртый

Расселл — лучший в третьей практике ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — четвёртый
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На городской трассе Лас-Вегаса (США) завершилась третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, третьим стал гонщик «Уильямс» Логан Сарджент.

Гонка была закончена раньше времени из-за аварии пилота «Уильямс» Александера Албона.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Первая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.34,093.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398.
3. Логан Сарджент («Уильямс») +0,552.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,560.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613.
6. Александер Албон («Уильямс») +0,633.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,760.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,815.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,974.
11. Ландо Норрис («Макларен») +0,996.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,160.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,204.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,788.
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,815.
17. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,846.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,994.
19. Пьер Гасли («Альпин») +2,392.
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +3,865

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 3
18 ноября 2023, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:34.093
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.398
3
Логан Сарджент
Williams
+0.552
Комментарии
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