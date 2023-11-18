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Расселл — лучший в третьей практике ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — четвёртый

На городской трассе Лас-Вегаса (США) завершилась третья тренировка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. Второе время продемонстрировал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, третьим стал гонщик «Уильямс» Логан Сарджент.

Гонка была закончена раньше времени из-за аварии пилота «Уильямс» Александера Албона.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Первая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.34,093.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,398.

3. Логан Сарджент («Уильямс») +0,552.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,560.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,613.

6. Александер Албон («Уильямс») +0,633.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,695.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,760.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,815.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,974.

11. Ландо Норрис («Макларен») +0,996.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,160.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1,204.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,788.

16. Шарль Леклер («Феррари») +1,815.

17. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,846.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,994.

19. Пьер Гасли («Альпин») +2,392.

20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +3,865