Шарль Леклер: надеюсь, после гонки у нас будет хороший повод для вечеринки!

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание поула по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Конечно, я доволен! Я первый раз [на гонке] в Лас-Вегасе — это невероятное событие, и стартовать с поула — прекрасно. Я немного разочарован своим кругом в третьем сегменте, но этого всё равно хватило, чтобы завоевать результат. Надеюсь, мы соберём всё воедино и сможем выиграть завтрашнюю гонку.

Мне кажется, мой лучший круг был во втором сегменте. В третьем я должен был прибавить, но не смог. Впрочем, я всё равно на поуле, так что не могу жаловаться. В прошлом я один раз был в Лас-Вегасе. Тогда было много вечеринок, но сейчас совсем другое дело. Но надеюсь, что после гонки у нас будет хороший повод для вечеринки», — приводит слова Леклера Sky Sports.