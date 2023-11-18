Окон рассказал, сколько он потерял из-за борьбы с Ферстаппеном на быстром круге

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. На финальной попытке Окон и Макс Ферстаппен поочерёдно атаковали друг друга в начале быстрого круга.

«Сегодняшний результат трудно принять — всё снова пошло не по нашему сценарию. Никогда не легко, когда ты вылетаешь в первом сегменте, особенно с учётом темпа, который мы были способны продемонстрировать. Если посмотреть на данные, то мы бы комфортно прошли во второй сегмент. Так что ещё сильнее разочаровывает, что не удалось показать скорость машины. На первом круге я угодил в трафик, а на втором потерял почти семь десятых из-за инцидента с Максом в первом повороте: я потерял и время, и импульс. После этого я продолжал атаковать на оставшейся части круга и почти улучшил время, но, увы, мы вылетели.

Из сегодняшнего дня можно извлечь позитивные моменты, а наша машина быстра здесь, так что завтра можно будет за многое побороться. Как и всегда, мы выложимся по максимуму, чтобы добиться хорошего результата», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».