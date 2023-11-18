Ферстаппен: Окон выехал как дурачок, дрифтуя между двух машин

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с участием французского пилота «Альпин» Эстебана Окона в первом сегменте квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Окон опередил Ферстаппена в последнем повороте перед началом быстрого круга, а голландец в ответ прошёл болид «Альпин» в первом повороте — в итоге пилоты испортили друг другу круг, и Окон не прошёл дальше.

«Каждый просто пытался создать гандикап, а потом он внезапно выехал как дурачок, дрифтуя между двух машин. Он уже ехал позади меня перед 14-м поворотом. Я оставил зазор от болида впереди, а он просто попробовал испортить мне круг в финальном повороте и начать свой круг. Я подумал: «Раз ты портишь круг мне, то я тоже испорчу его тебе в первом повороте», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.