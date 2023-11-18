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Хорнер: ожидали, что «Феррари» победит в квалификации

Хорнер: ожидали, что «Феррари» победит в квалификации
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о результатах квалификации Гран-при Лас-Вегаса, в которой пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу удалось занять два первых места. Хорнер заявил, что именно такого выступления он ожидал от «Феррари».

«Болид «Феррари» очень быстр на одном круге. Особенностью их машины является то, что они сильнее нагружают шины. Честно говоря, мы ожидали этого. Шарль молодец, а завтрашняя гонка будет интересной.

Думаю, здесь всё будет по-другому, но на этой трассе определённо можно обгонять – это сделает гонку интересной», — сказал Хорнер Sky Sports.

Отметим, что Макс Ферстаппен начнёт гонку со второй позиции, так как Карлос Сайнс получит штраф в 10 позиций на стартовой решётке из-за замены элементов двигателя на своём болиде.

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