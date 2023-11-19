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Ферстаппен получил пятисекундный штраф за обгон Леклера на старте гонки

Ферстаппен получил пятисекундный штраф за обгон Леклера на старте гонки
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В Лас-Вегасе проходит гонка очередного этапа Формулы-1. На первом круге Гран-при Лас-Вегаса, помимо небольшого завала в середине пелетона, произошла борьба между пилотами, стартовавшими с первого ряда, — Шарлем Леклером из «Феррари» и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Ферстаппен к первому повороту поравнялся с Леклером и, выдавив его с трассы, совершил обгон.

Несколько кругов спустя дирекция гонки вынесла решение, согласно которому Ферстаппену был назначен штраф в пять секунд. Позднее, когда ему по радио доложили о штрафе, голландец ответил: «Передайте им мою благодарность». Ферстаппену необходимо будет отбыть свой штраф на пит-стопе. К 14-му кругу гонки Ферстаппен опережает Леклера примерно на две секунды.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 305.880 км)
19 ноября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Идёт
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