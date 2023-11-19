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Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — второй, Перес — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — второй, Перес — третий
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На городской трассе в Лас-Вегасе завершился очередной этап Формулы-1 сезона-2023 Гран-при Лас-Вегаса. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл монегаск Шарль Леклер из «Феррари», а третье место у Серхио Переса из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.
4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.
11. Пьер Гасли («Альпин») +34,270.
12. Александер Албон («Уильямс») +43,398.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +44,825.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +48,525.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50,162.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +50,882.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.25,350.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сход.
20. Ландо Норрис («Макларен») — сход.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 305.880 км)
19 ноября 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:29:08.289
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+2.070
3
Серхио Перес
Red Bull
+2.241
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