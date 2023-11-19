Макс Ферстаппен вновь обновил рекорд Формулы-1 по числу побед за сезон

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 19 ноября, выигравший Гран-при Лас-Вегаса, установил очередное историческое достижение.

Победа в Лас-Вегасе стала для 26-летнего голландца 18-й в сезоне. Таким образом, Ферстаппен обновил собственный же рекорд, который он установил в нынешнем году. До конца сезона-2023 остаётся один этап — Гран-при Абу-Даби.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.