Ферстаппен сравнялся с Феттелем по количеству побед в Гран-при и вошёл в топ-3 в истории

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 19 ноября, одержал очередную победу на Гран-при Лас-Вегаса. Этот триумф стал для Ферстаппена 53-м в профессиональной карьере в Формуле-1, и, таким образом, он сравнялся по этому показателю с немецким гонщиком Себастьяном Феттелем.

Рекордсмены по количеству побед в Формуле-1 (топ-10):

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.

3-4. Себастьян Феттель (Германия) – 53.

3-4. Макс Ферстаппен (Голландия) – 53.

5. Ален Прост (Франция) – 51.

6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.

10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.

10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.