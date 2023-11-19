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Ферстаппен сравнялся с Феттелем по количеству побед в Гран-при и вошёл в топ-3 в истории

Ферстаппен сравнялся с Феттелем по количеству побед в Гран-при и вошёл в топ-3 в истории
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 19 ноября, одержал очередную победу на Гран-при Лас-Вегаса. Этот триумф стал для Ферстаппена 53-м в профессиональной карьере в Формуле-1, и, таким образом, он сравнялся по этому показателю с немецким гонщиком Себастьяном Феттелем.

Рекордсмены по количеству побед в Формуле-1 (топ-10):

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.
3-4. Себастьян Феттель (Германия) – 53.
3-4. Макс Ферстаппен (Голландия) – 53.
5. Ален Прост (Франция) – 51.
6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.
7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.
8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.
9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.
10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.
10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.

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